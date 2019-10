Mondiaux d’athlétisme – Dina Asher-Smith en or sur 200m en 21.88

Vice-championne du monde du 100m, la Britannique Dina Asher-Smith a conquis le titre mondial sur 200m lors de la 6e journée des championnats du monde d’athlétisme mercredi au stade Khalifa de Doha, au Qatar. Dina Asher-Smith a dominé la distance en 21.88, nouveau record de Grande-Bretagne, et première athlète britannique championne du monde sur le sprint. Elle a devancé l’Américaine Brittany Brown, 2e en 22.22 et la Suissesse Mujinga Kambundji, médaillée de bronze en 22.51.

L’épreuve a été amputée de plusieurs de ses favorites. La Jamaïquaine Elaine Thompson, qui souffre du tendon d’Achille, championne olympique du 100 et 200m à Rio en 2016 et vice-championne du monde du 200m à Pékin en 2015, avait déclaré forfait avant les demi-finales. L’Ivorienne Marie-Josée Ta Lou, troisième en finale du 100m à Doha, et la double tenante du titre la Néerlandaise Dafne Schippers avaient renoncé avant même les séries.

