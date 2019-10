Matt Damon a refusé « Avatar » et 250 millions $

Dans une interview livrée au magazine britannique GQ, Matt Damon a expliqué avoir été approché par le réalisateur James Cameron pour participer à son film au succès planétaire « Avatar ». L’acteur aurait à l’époque refusé ce rôle, passant à côté d’un chèque colossal de 250 millions $.

On ne présente plus la carrière de Matt Damon qui est l’une des plus impressionnantes d’Hollywood à l’heure actuelle. Toutefois, la carrière de l’acteur aurait pu prendre une dimension encore plus impressionnante s’il avait accepté de jouer dans « Avatar ».

« James Cameron m’a proposé de jouer dans le film », explique l’acteur. « Quand il m’a offert le rôle, il m’a dit: ‘Écoute, je n’ai besoin de personne pour ce film. Je n’ai pas besoin d’un acteur connu. Si tu n’acceptes pas ce rôle, je l’offrirai à un inconnu, parce que ce film n’a pas vraiment besoin de toi. Mais si tu acceptes, je t’offrirai 10% des bénéfices. »

Ainsi, après un rapide calcul, le magazine a calculé que Matt Damon était passé à côté d’un quart de milliard $, puisque le film a rapporté 2,79 milliards au box-office. Il était d’ailleurs en tête du classement des films les plus lucratifs de l’histoire durant longtemps, dépassé il y a peu par « Avengers: Endgame ». « Hé oui… J’ai laissé plus d’argent sur la table que n’importe quel acteur », a ajouté avec le sourire l’acteur, qui était à l’époque pris par son rôle de Jason Bourne.

Refus de travailler avec un grand

Le plus grand regret de Matt Damon n’est certainement pas d’être passé à côté d’un paquet d’argent, mais surtout d’avoir dit non à un grand: « Au cours de cette conversation, James Cameron m’a aussi dit: ‘Tu sais, je n’ai fait que six films dans ma carrière’. Je ne m’en étais jamais rendu compte. Il travaille si peu souvent, mais tout le monde connaît ses films, donc on a l’impression qu’il en a réalisé beaucoup plus. En disant non à son offre, j’ai réalisé que je passais probablement à côté de la seule occasion que j’aurais de travailler un jour avec lui. C’était assez brutal. Mais j’ai de quoi payer à manger à mes enfants, je m’en sors bien », a conclu la star.