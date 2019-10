Les Washington Mystics s’inclinent face à Connecticut malgré une grande Emma Meesseman

Les Washington Mystics se sont inclinées mardi soir 87-99 face au Connecticut Sun en finale du championnat américain de basketball (WNBA). Outre la perte de l’avantage du terrain, l’équipe de la capitale a vu également sortir sur blessure la meilleure joueuse de la saison (MVP), Elena Delle Donne, touchée au dos. La Belge Emma Meesseman a pris la relève au scoring pour les Mystics, inscrivant 23 points outre 8 rebonds. Cela n’a pas suffi et le Sun peut maintenant boucler la série à domicile s’il remporte les deux prochaines rencontres prévues dimanche et mardi. Meesseman est sortie du banc alors que la cheffe de file des Mystics, Elena Delle Donne a dû renoncer après à peine 3 minutes de jeu. Emma Meesseman n’a pas démérité avec ses 23 points et une belle adresse (10 sur 17 au tir). Elle a également réalisé trois passes et une interception, malgré deux pertes de balle. Sa compatriote Kim Mestdagh n’a, elle, pas quitté le banc des remplaçantes.

L’équipe locale a mal débuté (17-29 après un quart-temps) avant de revenir tout près de Connecticut. A -4 en entamant le dernier quart, Washington n’a finalement plus pu tenir la cadence imposée notamment par Jonquel Jones. L’intérieure de 25 ans a fait des dégâts dans la raquette des Mystics avec 32 points, 18 rebonds et 3 contres.

