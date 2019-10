Le père de Beyoncé atteint d’un cancer du sein

Présent lors de l’émission « Good Morning America », Matthew Knowles a annoncé qu’il était atteint d’un cancer du sein. Le père de Beyoncé l’a révélé au présentateur Michael Strahan ce 1er octobre, qui marque le début s’un mois de sensibilisation contre le cancer du sein.

A l’âge de 67 ans, Matthew Knowles, le père de Beyoncé, a révélé souffrir d’un cancer du sein. Le célèbre producteur de musique a profité de sa présence dans « Good Morning America » pour annoncer la triste nouvelle et se confier à ce propos. Si l’émission ne sera diffusée que jeudi, des extraits ont d’ores et déjà été partagés sur les réseaux sociaux. Cette maladie touche en grande majorité des femmes, mais 1% des cas concerne les hommes.

Depuis 26 ans, le mois d’octobre est un mois de sensibilisation contre le cancer du sein partout dans le monde. « Octobre rose » permet de sensibiliser au dépistage mais aussi de récolter des fonds pour la recherche et l’aide aux malades.

TOMORROW ON @GMA: @MathewKnowles, the father of @Beyonce and @solangeknowles, sits down one-on-one with @michaelstrahan and reveals his fight with breast cancer. See the EXCLUSIVE interview only on GMA tomorrow. pic.twitter.com/Gmojh40ARb — Good Morning America (@GMA) October 1, 2019

Une relation tumultueuse

Depuis longtemps, la relation entre Beyoncé et son père n’est pas au beau fixe. En 2011, la chanteuse se séparait de son père, jusqu’alors son manager, et l’accusait d’escroquerie. Celui qui est également professeur à l’université Texas Southern, révélait d’ailleurs au journal « The Insider qu’il avait appris la deuxième grossesse de sa fille sur le web: « J’ai reçu un premier texto et je me suis dit : ‘Pourquoi donc cette personne me félicite’. Après j’en ai reçu un deuxième et c’était l’un de mes étudiants. Je lui ai donc demandé de quoi il me parlait. Il m’a répondu : ‘Allez sur le web’. »

Outre Beyoncé, Matthew Knowles est également le père de Solange (33ans), la soeur de la star, ainsi que deux enfants plus jeunes, Nixon (8 ans) et Koi (5ans), nés d’autres liaisons. Depuis 2014, il est remarié avec la mannequin Gena Charmaines Avery.