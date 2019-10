Un homme accusé d’avoir mis enceinte sa fille à six reprises

Un Gallois est accusé d’avoir mis enceinte l’une de ses filles à six reprises, lui qui violait régulièrement ses deux filles. Il aurait profité de son statut pour laver le cerveau de ses filles, prétendant être mystique pour mieux manipuler celles-ci.

Un homme est actuellement devant la justice pour avoir prétendument violé ses deux filles. Il aurait mis enceinte l’une d’entre elles à six reprises. Le père, dont l’identité n’a pas été révélée pour protéger ses victimes, nie pour l’instant les 36 chefs d’accusation de viol, dont un de proxénétisme et un autre d’agression sexuelle. Son procès se tient à Swansea et durera trois semaines.

« L’accusé contrôlait, manipulait et lavait le cerveau de ses victimes de façon systématique », a expliqué John Hipkin, le procureur de cette sordide affaire. « Leur volonté n’existait plus et il faisait ce qu’il voulait d’elles. » L’avocat a même indiqué que des éléments de sorcellerie et de mysticisme étaient présents dans cette affaire. L’homme s’était créé un personnage faussement mystique, qui était en contact avec les filles et leur disait de coucher avec lui. Il aurait aussi fait en sorte que d’autres hommes violent les deux jeunes femmes.

L’accusé nie les faits

Le procureur a indiqué aux membres du jury qu’ils auraient la preuve ADN du fait que l’accusé aurait mis enceinte « au moins six fois » l’une de ses filles. Celle-ci avait moins de seize ans lorsqu’elle a connu ces grossesses. « Le consentement apparent n’est pas un consentement réel mais simplement une acceptation du faux monde qui a été créé autour d’elles. Il s’agit de manipulation », a conclu devant la Cour John Hipkin. L’accusé nie toutes les charges retenues contre lui tandis que le procès suit son cours.