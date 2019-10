Mondiaux d’athlétisme – Jacques Borlée: « C’est une bonne demi-finale pour Jonathan Sacoor »

Jonathan Sacoor est fixé sur la composition de sa demi-finale du 400m des Mondiaux d’athlétisme, mercredi soir (19h35 belges) à Doha. Le champion de Belgique courra la première des trois courses au couloir 6. Les deux premiers, plus les deux plus rapides de l’ensemble des autres demi-finalistes, se retrouveront en finale vendredi soir (20h20 belges). Dixième meilleur chrono des séries mardi en 45.32 secondes, le champion du monde juniors retrouvera son vainqueur du jour le Kenyan Emmanuel Korir, 4e des séries (45.08), mais aussi deux Américains Fred Kerley, le vainqueur des trials devant Michael Norman, qui s’est contenté d’un 45.19 mardi et Nathan Strother seulement 5e de la série de Sacoor (45.71). L’Italien Davide Re (45.08 en séries), qui courra au 7 juste devant lui, apparaît aussi comme un rival direct du Beerselois.

« C’est une bonne demi-finale. On doit être concentrés sur nous-mêmes » a confié Jacques Borlée, son entraîneur, à l’agence Belga mardi soir.

Source: Belga