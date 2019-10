Ligue des Champions – Après avoir mené 0-2 au Real Madrid, Bruges partage (2-2), Courtois remplacé à la mi-temps

Après avoir mené 0-2 à la pause, Bruges a finalement été contraint au partage 2-2 sur le terrain du Real Madrid mardi lors de la deuxième journée de Ligue des Champions dans le groupe A. Les Blauw en Zwart ne sont pas passés loin de l’exploit face à Eden Hazard et Thibaut Courtois, remplacé à la mi-temps. Dennis avait inscrit les deux premiers buts brugeois (9, 39) avant que Ramos ne réduise la marque pour le Real Madrid à la 55e. La deuxième carte jaune de Vormer réduisait les Brugeois à dix à la 84e juste avant l’égalisation de Casemiro (85e) pour les Madrilènes.

Avant le coup d’envoi de la rencontre, Philippe Clément était contrait de changer son onze de base avec la blessure de Ricca à l’échauffement qui était remplacé par Sobol. Avec Diatta, Tau et Dennis aux avant-postes, l’entraîneur brugeois misait donc sur la vitesse de ses attaquants en contre. Une tactique qui s’avérait rapidement payante. Lancé par Vanaken dans une défense madrilène aux abois, Tau servait Dennis qui trompait chanceusement Courtois. Dans un premier temps annulé, le but était finalement validé par le VAR (9e).

Mené au score, le Real Madrid se réveillait mais Bruges pouvait compter sur Simon Mignolet qui détournait la tête de Sergio Ramos. Les occasions s’enchaînaient pour les Merengues qui manquaient de précision à l’image de Kroos par deux fois. La soirée de rêve se poursuivaient pour les Brugeois et Dennis profitait d’une perte de balle de Modric pour partir seul mystifier Courtois et doubler la mise (39e).

Au repos, Zinédine Zidane chamboulait son onze de base et sortait Nacho mais aussi Thibaut Courtois pour lancer Marcelo et Aréola. Mis sous pression, Bruges craquait finalement suite à une tête de Sergio Ramos qui trompait Mignolet. Un but d’abord annulé puis validé par le VAR.

Bien organisés, les Blauw en Zwart contrôlaient les offensives madrilènes. À cinq minutes du terme, Vormer écopait de son deuxième carton jaune pour une faute sur Vinicius. Sur le coup franc qui suivait, Casemiro remettait les deux équipes à égalité.

Les joueurs de Philippe Clément faisaient le gros dos et parvenaient à conserver un point. Malgré cet exploit, les Brugeois auront certainement un goût de trop peu après avoir mené au score jusqu’à cinq minutes du terme. Bruges compte désormais deux points, soit un de plus que le Real Madrid. Le PSG (3 points) de Thomas Meunier se rend à Galatasaray (1 point) à 21h00 dans l’autre match du groupe A.

Source: Belga