La pluie pour accueillir le mois d’octobre

Le temps sera très variable mardi après-midi, avec par endroits des averses parfois fortes, orageuses et accompagnées de coups de vent, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le vent soufflera de manière modérée à assez forte, avec des rafales atteignant les 60 km/h, voire davantage localement. Il fera 15 à 19 degrés. Les nuages et averses parfois encore marquées rythmeront la soirée et la nuit de mardi à mercredi. Un coup de tonnerre sera possible. En fin de nuit, la moitié nord du pays bénéficiera d’un temps plus sec et d’un ciel qui se dégagera. Les minima seront compris entre 7 et 13 degrés, sous un vent généralement modéré.

Mercredi matin, le sud-est de la Belgique se réveillera sous les nuages et quelques pluies pourront encore tomber dans le sud. Ailleurs, le ciel sera partiellement nuageux et le temps sec. Au fil des heures, un temps légèrement variable s’installera sur la Belgique, avec au menu des éclaircies, des champs nuageux et une dernière faible averse isolée. Le thermomètre n’affichera pas plus de 10 à 14 degrés, sous un vent qui restera modéré et parfois assez fort au littoral.

Jeudi, le temps sera partiellement nuageux, avec quelques ondées possibles surtout au nord-est. Il fera frais en ce début du mois d’octobre: de 9 à 15 degrés.

