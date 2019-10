La plateforme d’autopartage Drivy change de nom et devient Getaround, du nom du groupe américain qui l’avait reprise en avril dernier, annonce-t-elle mardi. La société, notamment active en Belgique, lance en outre la tarification à l’heure pour satisfaire les locations de courtes durées. La société américaine Getaround, spécialisée dans l’autopartage, a réalisé en avril dernier l’acquisition de la française Drivy, elle-même leader de l’autopartage en Europe, pour un montant de 300 millions de dollars (près de 268 millions d’euros).

Le nouvel ensemble est présent dans plus de 300 villes aux Etats-Unis et en Europe et compte plus de cinq millions d’utilisateurs et plus de 70.000 véhicules, ce qui en fait la plateforme d’autopartage leader dans le monde. Le nombre de véhicules connectés en libre-service atteint désormais 6.500 en Europe et devrait dépasser les 10.000 dans l’année à venir.

Getaround a en outre lancé la tarification à l’heure, qui était déjà de mise aux Etats-Unis depuis 2014. Cela permettra d’adapter le prix de la location à la durée de chaque trajet et place aussi l’entreprise sur le segment des locations de très courtes durées (à partir d’une heure).

Source: Belga