Isaac Kimeli officialise son forfait sur 1500m

Isaac Kimeli a pris sa décision. Il ne courra pas jeudi (22h00 locales, 21h00 belges) les séries du 1500m des championnats du monde d’athlétisme de Doha. Au lendemain de sa 14e place en finale du 5000m, dont il est sorti éprouvé par le rythme échevelé, l’athlète d’origine kenyane a préféré renoncer. « Hier, j’ai couru la finale du 5000 de folie. J’ai tout donné et terminé 14e », a écrit Kimeli mardi sur son compte Instagram. « Il est temps de prendre du repos maintenant. On se voit l’année prochaine » a-t-il notamment ajouté pour signifier qu’il ne courra plus cette saison. Avant d’aborder ces 17es Mondiaux, les premiers de sa carrière, Kimeli avait laissé entendre que sa participation (sur invitation de l’IAAF) au 1500m dépendra de sa performance sur 5000m et qu’un échec, à savoir ne pas entrer en finale, le conduirait à courir le 1500m. En revanche, une qualification serait synonyme de forfait compte tenu de la répétition des efforts en si peu de temps.

Après sa qualification pour la finale du 5000m vendredi, il s’était montré moins catégorique. Lundi soir après sa finale, il annonçait que sa décision serait prise mardi après la nuit afin de juger de son état de récupération.

Au terme d’une saison réussie, longue et à moins de dix mois des JO de Tokyo pour lesquels il est déjà qualifié sur 5000m, Isaac Kimeli a tranché et joué la prudence.

Source: Belga