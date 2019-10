Gouvernement flamand – Les militants de la N-VA ont donné leur feu vert à l’accord de gouvernement flamand

Comme ceux du CD&V et de l’Open Vld, les militants de la N-VA, réunis mardi soir au Stadsschouwburg à Anvers, ont donné leur feu vert, sans surprise, à l’accord de gouvernement flamand conclu lundi matin, entre la N-VA, le CD&V et l’Open Vld. Ils l’ont fait à une très large majorité.

Ces feux verts successifs ouvrent définitivement la voie à l’installation du gouvernement flamand N-VA/CD&V/Open Vld et de ses ministres dont les noms seront fixés dans les toutes prochaines heures.

Le futur ministre-président flamand, Jan Jambon, prêtera serment devant le Roi mercredi à 14h30. Une demi-heure avant, les nouveaux ministres flamands auront prêté serment devant le parlement flamand.

A son retour du Palais, M. Jambon (N-VA) prononcera la déclaration gouvernementale devant le parlement. Le débat aura lieu vendredi et sera clos par un vote.

Source: Belga