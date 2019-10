Gouvernement flamand – Les congrès de participation des partenaires N-VA, CD&V et Open Vld sont en cours

Les congrès de participation des militants de la N-VA, du CD&V et de l’Open Vld ont commencé mardi soir à Bruxelles. Au cours de ceux-ci, les participants doivent donner leur feu vert à l’accord de gouvernement flamand, conclu lundi matin au terme d’une séance marathon, et à la participation au gouvernement qui sera dirigé par Jan Jambon. Les présidents des trois formations se sont réunis avant les congrès pour s’accorder sur la répartition des compétences. Ce serait chose faite. Il faudra toutefois encore attendre quelques heures pour connaître le nom des futur(e)s ministres.

La N-VA a réuni quelque 1.800 membres au théâtre de la ville d’Anvers. Au congrès du CD&V, réuni au Musées royaux des Beaux Arts à Bruxelles, ils sont environ 600, soit une centaine de plus que ceux qui assistent au congrès de l’Open Vld, organisé au Blue Point, à deux pas de la place Meiser, à Schaerbeek.

Leurs chefs de file de ces deux dernières formations ont émis peu de critiques sur l’accord conclu.

Mardi matin, certains membres des partis se sont plaints de ne pas encore avoir reçu le texte des 300 pages de l’accord et qu’ils n’auraient pas le temps de les lire avant les congrès. Le texte leur est parvenu mardi après-midi.

Les noms des futurs ministres du gouvernement Jambon devrait être rendus publics vers minuit, a-t-on indiqué du côté de la N-VA.

Source: Belga