Eurovision 2019 – Hooverphonic représentera la Belgique à l’Eurovision 2020

Hooverphonic représentera la Belgique au concours Eurovision de la chanson 2020, qui se tiendra dans la ville néerlandaise de Rotterdam, a annoncé mardi soir lors de l’émission « Vandaag » le groupe emmené par Alex Callier. Hooverphonic est un groupe de trip hop/pop belge formé en 1995 par Alex Callier, Raymond Geerts, Frank Duchêne et la chanteuse Esther Lybeert. De cette formation initiale, seuls les deux premiers, en tant que bassiste et compositeur pour Alex Callier et guitariste pour Raymond Geerts, subsistent encore. L’actuelle chanteuse est la jeune Luka Cruysberghs, révélée en 2017 par le talk-show « The Voice van Vlaanderen ».

Source: Belga