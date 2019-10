Elise Mertens éliminée en double

Elise Mertens et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka n’ont pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA Premier de Pékin, épreuve sur surface dure dotée de 8.285.274 dollars. Exemptée de premier tour en tant que tête de série N.3, la paire belgo-biélorusse s’est inclinée 6-3, 7-6 (7/5) face aux Américaines Sofia Kenin et Bethanie Mattek-Sands au deuxième tour, mardi. La rencontre a duré 1 heure et 34 minutes. Samedi, Mertens, 3e mondiale en double, et Sabalenka, 5e à la WTA en double, ont été battues en finale du tournoi de Wuhan. Début septembre, elles avaient remporté l’US Open.

En simple, Mertens (WTA 23) s’est qualifiée lundi pour le deuxième tour aux dépens de la Croate Petra Martic (WTA 17) 6-2, 6-3. Elle affrontera la gagnante de l’US Open Bianca Andreescu (WTA 6) en 16e de finale.

Source: Belga