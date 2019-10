André Greipel quittera Arkea-Samsic à la fin de l’année

Les chemins d’André Greipel et Arkea-Samsic vont se séparer à la fin de la saison. La formation française a accepté la demande du sprinteur allemand de mettre fin à son contrat. C’est ce que les deux parties ont annoncé mardi. À 37 ans, Greipel dévoilera ses plans pour la saison 2020 au mois de novembre. La saison dernière, Greipel n’avait pas reçu de prolongation de contrat chez Lotto Soudal, qui a voulu miser sur le jeune australien Caleb Ewan. Il avait alors rejoint Arkea-Samsic mais a livré une saison 2019 a été en-dessous de son niveau. Il n’a remporté qu’une course cette saison: une étape au Tour du Burkina Faso. « Je n’étais pas assez préparé pour mes objectifs. Je me suis battu pendant plusieurs mois contre une maladie bactérielle. Je n’étais complètement rétabli que deux semaines avant le début du Tour de France », a expliqué Greipel dans un communiqué de presse.

Jeudi, l’Allemand roulera sa dernière course pour Arkea-Samsic lors du Tour de Münster. « Nous y allons pour faire un bon résultat. Après cela, je me reposerai et partirai en vacances avec ma famille. Dans la semaine du 4 novembre, je dévoilerai mes plans pour l’année cycliste 2020 », a ajouté Greipel.

Arkea-Samsic a donc accepté de mettre fin au contrat de Greipel qui courrait jusqu’en 2021. « Nous sommes évidemment déçus des performances d’André cette saison. Notre bilan, ensemble, est loin d’être satisfaisant », a commenté le directeur général Emmanuel Hubert. « Cela n’enlève rien à ses qualités humaines, appréciées par tous, et l’expérience qu’il a apportée au sein de notre équipe. Personnellement, j’ai rencontré un grand champion et une belle personne. »

