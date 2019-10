VIDEO: Elle lui court après pour déverrouiller son GSM avec son visage

Une vidéo montrant une femme tentant d’imposer la reconnaissance faciale pour déverrouiller le smartphone de son ami fait actuellement le tour du web.

Grand moment de gêne… Dans cette vidéo, on voit en effet une femme qui tente de mettre le smartphone devant le visage d’un homme alors qu’ils sont assis sur un banc dans un parc.

Visiblement embarrassé par cette idée, le petit ami fait alors preuve de beaucoup de souplesse pour éviter cela tout en restant assis sur le banc. On le voit ensuite se lever et protéger son visage alors qu’elle continue à le pourchasser.

La vidéo, postée sur Twitter, a déjà rassemblé près de 481.000 ‘like’ et a provoqué l’hilarité des internautes.

Man I thought she was pepper spraying him but she trying to get his Face ID 😂😂😂😂 pic.twitter.com/UFhX8XrLdu

— ひM.A.T.Aひ⁠ (@EliiDaRuler) September 23, 2019