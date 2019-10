Un énorme ouragan se dirige vers l’Europe

L’ouragan Lorenzo, placé en catégorie 5, se dirige vers les Açores. Considéré comme un phénomène « majeur », il devrait toutefois perdre en intensité.



En passant en catégorie 5, l’ouragan est devenu dimanche «le plus puissant jamais observé dans l’Atlantique». Il s’agit de la pire tempête enregistrée dans l’Atlantique est depuis 1926, selon Meteocentrale.

Lorenzo is now an extremely powerful category 5 hurricane. It is the strongest hurricane on record this far north and east in the Atlantic basin. pic.twitter.com/nUR5ugJws7

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 29, 2019