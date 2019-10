VIDEO. Il se fait mordre par un python pour une expérience

Un scientifique australien s’est livré à une expérience impressionnante. Il a accepté de se faire mordre par un python de 2 mètres.

Dans le cadre de l’émission « Kings of Pain » (« Les rois de la douleur »), le scientifique casse-cou Adam Thorn a accepté de relever un défi étonnant. Sans aucune protection, cet Australien s’est laissé mordre par un python.

Ils veulent faire un index de douleur

L’objectif de cette émission anglo-saxonne qu’Adam Thorn anime avec Rob « Caveman » Alleva est d’établir un classement ultime de la douleur en se faisant mordre dans des animaux et piquer par des insectes. Les deux présentateurs subiront au total 22 morsures ou piqûres durant les huit épisodes de l’émission.

Mordu par un python

En marge du premier épisode de « Kings of Pain » qui sera diffusé le 12 novembre, la chaîne a dévoilé l’extrait dans lequel Adam Thorn se fait mordre par un python. Dans la séquence, on voit et on entend le scientifique hurler de douleur lorsque le python enfonce ses dents pointues et acérées profondément dans son bras. Immédiatement pris en charge par les secours, Adam a eu besoin de points de suture pour fermer la plaie.

D’autres morsures et piqûres à venir

La morsure du python n’était pourtant pas l’expérience la plus douloureuse que le duo a endurée. Au cours de l’émission, ils vont se confronter au Varan du Nil, à l’oursin de feu, au poisson-lion ou encore au piranha.