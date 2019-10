« Trouvez le léopard », la nouvelle illusion qui amuse les internautes

Le post d’un internaute demandant à ses abonnés de retrouver un léopard dissimulé sur une photo fascine la twittosphère.

Le 27 septembre dernier, un internaute de 16 ans a diffusé sur Twitter un cliché a priori assez banal. Sur ce dernier, pris en Inde par le photographe Hemant Dabi, on distingue une branche en premier plan devant un fossé recouvert de terre.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke… until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo

