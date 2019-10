Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont mariés pour la seconde fois

Un an après leur premier mariage, Justin Bieber et Hailey Baldwin ont renouvelé leurs vœux devant leurs amis et familles.

En septembre dernier, Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont mariés dans la plus grande intimité à New York pour éviter la présence de médias. Un an plus tard, les deux tourtereaux ont célébré leur amour au grand jour avec un second mariage pour lequel la famille et les amis du couple étaient invités.

D’après Paris Match, 154 personnes étaient invitées à cette fête célébrée dans une propriété de Palmetto Bluff à Bluffton, en Caroline du Sud. Parmi les invités, on retrouvait notamment Kendall Jenner, Camila Morrone ou encore Jaden Smith alors que la famille et les amis proches des mariés étaient invités à un souper plus intime la veille de la cérémonie.

Sur Instagram, plusieurs célébrités n’ont pas hésité à partager des photos du mariage. Le jour de la cérémonie, le chanteur a également publié un cliché d’une montre qu’il s’est offert comme cadeau de mariage.