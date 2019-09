Cent-cinquante entreprises à découvrir de l’intérieur

Le 6 octobre de 10h à 17h, vous aurez l’occasion de découvrir gratuitement les coulisses d’une grande industrie ou les secrets de produits locaux à l’occasion de la Journée Découverte Entreprises. Pour cette nouvelle édition, et après les 84 entreprises de l’année dernière, il sera possible d’en découvrir 150 en Wallonie et à Bruxelles.

La Journée Découverte Entreprises, qui permet de découvrir les coulisses de ces sociétés, existe depuis près de 30 ans en Belgique. Sudpresse en a repris l’organisation pour la Wallonie l’an dernier. Après avoir rassemblé 84 entreprises et attiré 150.000 visiteurs en 2018, le groupe de presse a réuni 150 entreprises cette année.

« La Wallonie qui gagne, qui réussit, qui innove, existe vraiment. Mais elle hésite parfois à s’afficher. Les JDE sont une plate-forme idéale pour montrer son savoir-faire et son business au grand public. En Flandre, les sociétés l’ont bien compris : le nord du pays est fier de son activité économique et il le fait savoir. On est encore beaucoup trop timide à ce sujet en Wallonie », expliquait Vincent Brossel, directeur Marketing et Commercial de Sudpresse dans les pages de son journal en annonçant la nouvelle édition des JDE.

De Spa à Charleroi

De grandes sociétés comme Arcelor Mittal, John Cockerill, Spa, La cristallerie du Val Saint-Lambert ou encore le CHU de Charleroi ouvriront leurs portes au public de 10h à 17h. De même que des brasseries, des chocolateries ou des lieux qui inspirent au repos. Il sera aussi possible d’aller à la rencontre de coopératives, nées d’initiatives citoyennes, qui feront découvrir une autre économie : vergers, épiceries zéro déchet, vignobles.

Pour la première fois cette année, la Flandre et la Wallonie ont travaillé main dans la main et proposent de découvrir, à Bruxelles, la Loterie Nationale, dans son nouveau centre situé place De Brouckère. Au programme de cette visite, un tirage du Lotto en public, à 13h. Une occasion unique d’observer l’envers du décor !

Dans l’optique d’accueillir un maximum de famille, plusieurs entreprises prévoient également des activités spéciales pour les enfants. Certaines prévoient une garderie pendant la visite guidée alors que d’autres ne peuvent pas accueillir les plus jeunes pour des raisons de sécurité.

Attention, une réservation est également nécessaire pour visiter certaines entreprises.

Toutes ces informations et la liste des entreprises participantes sont disponibles sur le site www.jde-wallonie.be.