Une convention pour faciliter la formation de l’autre côté de la frontière linguistique

L’Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) et l’Agence flamande pour l’entrepreneuriat (SYNTRA Vlaanderen) ont signé jeudi une convention dont le but est de permettre la mobilité des apprenants en alternance entre les Régions wallonne et flamande, indique lundi l’IFAPME dans un communiqué. Grâce à cette convention, les apprenants en alternance pourront désormais suivre leurs formations théorique et pratique dans deux Régions différentes. « Les cours théoriques seront organisés dans la Région dans laquelle se trouve le centre de formation ou l’école. La pratique, quant à elle, se fera dans une entreprise située dans l’autre Région linguistique. Ainsi, un apprenant IFAPME pourra suivre ses cours dans un centre de formation en Wallonie et se former dans une entreprise flamande », détaille le communiqué.

À la fin de son parcours, le jeune reçoit un diplôme de la Région au sein de laquelle il a suivi ses cours théoriques. L’apprenant IFAPME obtient donc un certificat d’apprentissage de la Région wallonne avec une convention de stage en néerlandais.

L’IFAPME parle d’une « grande avancée » en termes de mobilité interrégionale. « En effet, cela va permettre la reconnaissance des compétences acquises par les apprenants en alternance et ainsi permettre une réelle mobilité des jeunes et l’établissement de passerelles possibles entre les parcours de formation », conclut l’institut.

Source: Belga