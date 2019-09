L’incendie de l’usine Seveso à Rouen aurait pris à « l’extérieur » du site

La « vidéosurveillance » et des « témoins oculaires » suggèrent que l’incendie de l’usine chimique Lubrizol à Rouen a pris à « l’extérieur » du site, a indiqué la direction de la société lundi dans un communiqué sur son site internet. « La vidéosurveillance et des témoins oculaires indiquent que le feu a tout d’abord été observé et signalé à l’extérieur du site de Lubrizol Rouen, ce qui suggère que l’origine du feu est extérieure à Lubrizol et que le feu s’est malheureusement propagé sur notre site », détaille le groupe. « Nous continuons de soutenir les forces de l’ordre pour les besoins de l’enquête afin de déterminer l’origine et la cause du feu », ajoute-t-il.

source: Belga