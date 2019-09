Ligue des Champions – Anvers qualifié pour les poules malgré une défaite en match retour face à Södertälje

Anvers s’est qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des Champions de basket (messieurs) malgré une défaite (68-73) face aux Suédois de Södertälje lundi. Les joueurs de Christophe Beghin avaient assuré l’essentiel au match aller en s’imposant 60-82 en Suède. Les Anversois rejoignent donc Ostende, qualifié d’office pour la compétition grâce à son titre de champion de Belgique. Il y aura bien deux clubs belges en Ligue des Champions de basket la saison prochaine. Malgré sa défaite (68-73) lundi soir à la Lotto Arena face aux Suédois de Södertälje dans le cadre du match retour du dernier tour qualificatif, Anvers s’est en effet qualifié pour la phase de groupe grâce à son succès obtenu au match aller en Suède (60-82).

Forts de leurs 22 unités d’avance, les Anversois ont tout de même joué avec le feu au début du match. Rapidement menés 15-26, les joueurs de Christophe Beghin, qui a remplacé Roel Moors sur le banc anversois cette saison, ont bien réagi dans le sillage d’un excellent Vincent Kesteloot (18 points) pour revenir dans la rencontre (46-42) et se qualifier malgré une courte défaite (68-73).

Les Anversois, 3e du Final Four organisé au Sportpaleis la saison dernière, sont qualifiés pour la phase de groupe où ils retrouveront les Turcs de Bandirama, les Espagnols de Burgos, les Polonais d’Anwil, les Français de l’Elan Béarnais, les Grecs de l’AEK Athènes, les Israéliens de l’Hapoel Jérusalem et les Allemands de Vechta dans le groupe B.

Ostende, champion de Belgique en titre, était quant à lui qualifié d’office pour la phase de groupe. Les Côtiers ont été versés dans le groupe A et défieront les Français de Strasbourg, les Espagnols de Manresa, les Italiens de Sassari, les Turcs de Turk Telekom, les Israéliens d’Unet Holon, les Polonais de Torun et les Lituaniens de Lietkabelis.

La première journée de cette phase de poules est prévue le 15 octobre. Les quatre premiers de chacune des quatre poules se hisseront ensuite en huitièmes de finale.

