Les deux stars de la pop auraient-elles collaboré sur une chanson qui sortira prochainement? C’est du moins ce que rapporte Ryan Tedder, le chanteur de One Republic, pour le plus grand plaisir des fans!

Vous ne rêvez pas, Beyoncé et Adele pourraient bien avoir collaboré sur un titre, qui sera quoiqu’il arrive un tube. c’est ce que rapporte Ryan Tedder, le chanteur de One Republic qui était présent au Global Citizen Festival à New York. Il a profité de son passage dans la Grosse Pomme pour livrer une interview à la radio Z100. Il a donc expliqué que les deux artistes auraient collaboré sur un titre présent sur le nouvel album du groupe. Cet opus est prévu pour 2020 et sera le cinquième album du groupe qui n’a rien sorti depuis 2016.

Si le groupe va donc marquer son grand retour, il n’est pas le seul. En effet, cette chanson marquerait aussi celui d’Adele sur les devants de la scène, elle qui est absente depuis un moment. En bonus, Chris Martin, le chanteur emblématique de Coldplay serait derrière le piano sur ce titre unique. Si ce dernier a déjà collaboré avec Beyoncé pour le titre « Hymn For The Weekend », il s’agirait d’une première avec la chanteuse de « Hello ».

Quoiqu’il en soit, on a hâte de voir ce que donnera la collaboration entre toutes ces figures emblématiques de la pop actuelle. Que demander de mieux que voir Queen B et Adele faire des vocalises en harmonie?