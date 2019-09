VIDEO. Nabilla s’entraîne avec une poussette mais fait un accident

C’est sans doute la grossesse la plus suivie de la planète People actuellement. Nabilla Vergara va accoucher en octobre et s’entraîne donc avec une poussette. Sauf que manifestement, la star n’est pas encore au point…

Nabilla n’en peut plus d’attendre. Alors que Milann, le bébé qu’elle attend avec Thomas Vergara, doit venir au monde le 15 octobre, la star en a assez de patienter. Ce samedi, elle avait d’ailleurs publié une story démontrant que cette grossesse avait assez duré: « Aujourd’hui, ça fait 148 ans et 490 jours que je suis enceinte! J’ai envie de voir mon bébé, j’ai mal partout… Je vais péter un câble. »

Pour patienter, l’ancienne candidate de téléréalité a donc décidé de s’entraîner pour son futur rôle de mère. En effet, elle a décidé d’opter pour une poussette électrique et suivait un cours pour bien comprendre l’utilisation de celle-ci. Ainsi, sur les images postées sur Snapchat et Instagram, on entend un instructeur lui dire: « Vous pouvez essayer sans… », avant s’être coupé par Nabilla qui propose: « Sans les mains? », avant que ce dernier lui dise « Non, sans assistance électrique ». Tandis qu’il enlève donc la fameuse assistance, Nabilla est prise au dépourvu et se laisse emporter par l’élan de la poussette, avant de finir sur le muret.

Cette vidéo anodine a évidemment beaucoup fait réagir la toile, pas seulement avec des commentaires amusants… « Pathétique ! Et elle va être responsable d’un bébé », « Heureusement que débilité ne tue personne… Sur ce chacun son Dada », « N’importe quoi, bonjour l’intelligence », etc. Des commentaires toutefois tempérés par de l’humour, mais aussi un commentaire précisant que la poussette n’est pas facile à utiliser: « Je confirme que cette poussette est complexe à installer. C’est le parcours du combattant, nous on a passé des nuit entière en plus c’est électrique et si on fait mal elle part toute seul la poussette mais elle est super tu vas te régaler très pratique »

Il reste encore quelques jours à Nabilla pour s’entraîner, sans quoi Milann a du souci à se faire…