Un jeune est agressé en pleine rue: comment réagissent les passants?

La chaîne YouTube « Would You React? » s’est attaquée au sujet épineux des agressions en pleine rue. Dans une vidéo qui a déjà été vue près de 300.000 fois, un ado est agressé par des jeunes du même âge, la réaction des passants aux alentours a été analysée.

« Would You React? » est une chaîne YouTube belge qui met en scène des expériences sociales afin d’analyser les comportements des passants. Celle-ci a pour ambition de rassembler les gens autour de bonnes valeurs. Elle compte actuellement plus de 870.000 abonnés et près de 100 millions de vues.

Ce week-end, c’est au phénomène des agressions en pleine rue et à l’effet de groupe que la chaîne s’est attaquée. Sur les images, on peut observer qu’un jeune d’environ 15 ans se fait embêter par un groupe qui profite de son surnombre. La scène, tournée à divers endroits de Bruxelles, est capturée par diverses personnes en caméra cachée. Elle a été filmée aux environs de la station de métro Simonis, près du parc Elisabeth.

Donner envie de réagir

Comme l’explique le créateur de la chaîne, Jonathan Lambinet, tout le monde est concerné: « Un policier en civil, un groupe de jeunes, 2 femmes voilées, un couple,… Il n’y a pas de profil type : tout le monde peut avoir de l’empathie pour son prochain et réagir ! C’est justement ce que les comportements de ces gens ont prouvé ! »

« Avec la psychologue présente dans la vidéo, nous essayons aussi de mettre en avant rapidemment les mécanismes qui se passent dans notre cerveau et l’état de sidération dans lequel on peut se retrouver face à des scènes choquantes, ainsi que la difficulté de réagir lorsque les agresseurs sont plusieurs. Bien qu’ici les agresseurs soient plus jeunes et qu’il est forcément plus facile d’intervenir, la vidéo a aussi un objectif peut-être moins direct : donner aux spectateurs l’envie, eux aussi, de réagir après avoir vu le bon exemple dans nos vidéos », explique-t-il.