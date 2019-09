Un pitbull meurt en voulant protéger les enfants de son maître d’un serpent

Les Richardson pleurent la mort de Zeus, leur pitbull âgé de 8 mois seulement. L’animal voulait protéger les enfants de son maître d’un serpent. Mordu par ce dernier, il a succombé à ses blessures au lendemain des faits.

Gina et Gary Richardson sont les heureux parents de deux petits garçons et étaient propriétaire d’un pitbull nommé Zeus. Toute la famille se trouvait devant la porte de garage du domicile familial, en Floride, quand un serpent corail a fait irruption. Cet animal est considéré comme le plus venimeux des serpents. « Tout à coup, Zeus a commencé à attaquer le serpent qui était tout proche de mon fils et il a été mordu quatre fois », a raconté à Fox l’acte héroïque de son chien.

Immédiatement, Zeus est emmené chez un vétérinaire par son maître. La famille a d’alleurs bon espoir de sauver son animal de compagnie, mais c’est espoir sera vain et le lendemain du drame, le chien est tragiquement mort. Si les faits sont terribles, la famille peut se réconforter en se disant que le fidèle compagnon est mort pour protéger les siens, dans un acte héroïque.

« Il faisait partie de la famille, sa mort nous a dévastés. Nous pensions que le sérum antivenimeux allait fonctionner », a expliqué Gina Richardson., avant de défendre la cause des pitbulls qui souffrent parfois d’une mauvaise image auprès du grand public: « Les pitbulls sont les chiens les plus fidèles que je connaisse, et j’ai eu beaucoup d’animaux différents dans ma vie. Si vous les traitez bien, ils donneront leur vie pour vous et je lui dois la vie de mon fils. »