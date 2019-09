Météo – Ce dimanche, le vent l’emportera

La journée de dimanche sera marquée par un vent assez fort à fort avec, dès midi, des rafales de 70 à 80 km/h, prévient l’Institut royal météorologique. La pluie alternera avec des périodes plus sèches. Une dépression se déplace dimanche de l’Angleterre vers le Danemark via la mer du Nord, accompagnée d’une zone de pluie qui s’abattra en matinée sur la Belgique. Des périodes sèches alterneront ensuite avec les averses, qui s’intensifieront toutefois en cours d’après-midi et en soirée depuis l’ouest. Quelques coups de tonnerre ne seront pas à exclure.

Les températures maximales varieront entre 15°C sur les sommets de l’Ardenne et 19°C dans l’ouest, tandis que les minima descendront jusqu’à 8°C à 13°C.

En soirée, le vent soufflera très fort au littoral, puis diminuera graduellement sur le territoire au cours de la nuit, avec des rafales encore comprises entre 40 et 50 km/h.

Source: Belga