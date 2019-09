L’aviation turque a abattu samedi un drone non identifié qui avait violé à six reprises son espace aérien à la frontière syrienne, a annoncé dimanche le ministère turc de la Défense. « Un véhicule aérien sans pilote qui a violé notre espace aérien six fois (…) a été abattu par deux de nos (chasseurs) F-16 qui avaient décollé » de la base aérienne d’Incirlik, a écrit le ministère sur Twitter, en publiant des images de l’appareil abattu et précisant que son origine restait inconnue.

source: Belga