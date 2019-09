Jupiler Pro League – La police assure que les auteurs des incidents à St-Trond/Genk seront identifiés

La zone de police de Saint-Trond a assuré que les auteurs des troubles ayant provoqué l’arrêt de la rencontre du championnat de Belgique entre Saint-Trond et Genk samedi soir seront identifiés sur base des images des caméras et des procès-verbaux seront dressés, a-t-elle communiqué dimanche. La police regrette les incidents et « compte sur la fédération belge de football et les deux clubs pour prendre leurs responsabilités afin de condamner fermement le comportement de leurs supporters ».

La rencontre comptant pour la 9e journée du championnat a été une première fois interrompue une quinzaine de minutes à 0-3 lorsque des supporters de Saint-Trond ont lancé des objets sur le terrain. « La décision d’interrompre la partie a été prise en concertation entre le délégué de l’Union belge, la cellule sécurité et l’arbitre », a précisé la police.

Lors d’un incident suivant, où des supporters de Genk ont essayé d’envahir le terrain, la police est intervenue, précise le communiqué, mais « n’a pas été concertée cette fois et la décision d’arrêter la rencontre a été prise par l’arbitre au terrain. »

La partie a été définitivement arrêtée à la 88e minute alors que le marquoir indiquait 3-3.

Source: Belga