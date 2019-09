Des milliers de ménages privés d’électricité à Grez-Doiceau, Beauvechain

Un important incendie est survenu dimanche soir dans une cabine à haute tension, provoquant une interruption de la distribution électrique dans plusieurs milliers d’habitations de Grez-Doiceau, Beauvechain et Chaumont-Gistoux, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Quelque 1.200 ménages restent privés d’alimentation électrique, a indiqué vers 22h30 un porte-parole de l’opérateur brabançon des réseaux de gaz et d’électricité (ORES). Une explosion s’est produite, dimanche peu avant 20h00, dans une grosse cabine électrique située le long de la chaussée de Wavre, dans le parc artisanal de Grez-Doiceau. Un incendie s’en est suivi. Une panne de courant a dès lors été constatée dans toute la commune de Grez-Doiceau ainsi que dans une partie des entités de Beauvechain et Chaumont-Gistoux. La panne concernait toujours quelque 1.200 foyers vers 22h30. Restaient alors impactés le village de Biez (Grez-Doiceau) et, pour ce qui concerne l’entité de Chaumont-Gistoux, les localités de Longueville, Dion et Bonlez.

« Les clients devraient être progressivement reconnectés jusque ce dimanche vers 23h30 », assure un porte-parole de la société ORES. « En revanche, les ménages desservis directement par la cabine électrique sinistrée, dont ceux situés dans les environs du parc artisanal de Grez-Doiceau, devront patienter jusque ce lundi matin vers 2h00, le temps que le groupe électrogène que nous acheminerons sur place soit opérationnel », conclut-il.

Source: Belga