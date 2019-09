Belgian Men Hockey League – Le Waterloo Ducks seule équipe à poursuivre son sans-faute

Le Waterloo Ducks, victorieux 2-0 du Racing à domicile, est le seul club de la Belgian Men Hockey League à totaliser le maximum de points, dimanche, au terme de la 3e journée de compétition. Les Brabançons, qui comptent un match de plus en raison d’un match avancé, mènent autoritairement le groupe B de la compétition, alors que La Gantoise, auteure d’un partage 1-1 dimanche au Léopold, reste leader de la poule A. Dans le duel du sud de la capitale entre les Waterlootois du Watducks et les Ucclois du Racing, les Rats ont mené la vie dure à la défense locale dans le premier quart-temps, mais Vincent Vanasch veillait au grain pour les Canards. Gauthier Boccard a mis son équipe sur les rails en concluant le premier pc des Verts et Blancs à la 13e minute. En deuxième mi-temps, les hommes de Xavier De Greve se sont mis à l’abri grâce à un stroke converti par John-John Dohmen (43e).

Au classement, le Watducks mène le groupe B avec 12 points, devant le Racing et le Beerschot, 7 unités, et l’Herakles (4 pts).

Les Ours, finalistes malheureux du défunt championnat, se sont eux imposés d’un but d’écart (3-2) face aux promus de Louvain, 5e avec une unité, tandis que les Herakléens sont sortis vainqueurs 4-2 de leur derby avec l’Antwerp, qui n’a toujours pas ouvert son compteur et ferme la poule à la 6e place.

Dans le groupe A, La Gantoise a mené au score après un but de Nahuel Salis dans le 3e quart-temps (47e), mais Tom Boon a rétabli l’égalité en fin de partie sur pc (60e). Les Gantois perdent leurs deux premiers points de la saison mais restent en tête de leur poule avec 7 points, une unité devant le Dragons, qui n’a jamais été mis en difficulté au Braxgata (0-5), et l’Orée, également vainqueur sans problème 6-1 devant Namur.

Le Léopold, champion en titre, ne pointe qu’en 4e position (4 pts), devant les Anversois du Braxgata (3) et les promus de Namur (0).

La prochaine journée de championnat, le 6 octobre, se jouera sans le Waterloo Ducks, le Racing, le Beerschot et l’Herakles, dont les duels respectifs avaient été avancés au 20 septembre en raison de la participation des deux clubs anversois au premier tour de l’EHL, à Barcelone.

