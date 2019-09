Le chanteur de Metallica, de retour en cure de désintox, annule la tournée du groupe

James Hetfield n’avait pourtant plus eu de problèmes d’addiction depuis 2001. Pourtant, il a poussé Metallica à annuler sa tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande car il est de retour en cure de désintoxication. Les membres du groupe se sont dit « profondément attristés » par la nouvelle.

Le chanteur emblématique de Metallica a été admis en cure de désintoxication dans des circonstances qui n’ont pas été révélées. James Hetfield, qui a connu par le passé de gros problèmes d’addiction, luttait toujours contre ses vieux démons. C’est sur le compte Twitter du groupe légendaire que la nouvelle a été annoncée: « Nous sommes profondément navrés d’annoncer à nos fans et amis que nous devons repousser notre tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Certains d’entre vous savent que notre frère James lutte contre l’addiction depuis des années. Il a malheureusement dû retourner en cure de désintoxication pour travailler de nouveau là-dessus »

Les tickets remboursés

Dans une série de tweets, les collègues du chanteur ont indiqué: « Nous sommes reconnaissants de votre compréhension et du soutien que vous apportez à James, et nous vous remercions de faire partie de la famille Metallica. » De leur côté, les trois musiciens qui accompagnent Hetfield sur scène ont également commenté la situation sans donner plus de détails. « Nous sommes profondément attristés par les désagréments causés à nombre de nos fans… dont certains ont parcouru de longues distances pour nous voir sur scène. », ont-ils ajouté. L’organisateur de concerts Live Nation a affirmé que tous les tickets seraient remboursés et que de nouvelles dates de concerts seront trouvées en Océanie.