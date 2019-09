Trois membres d’équipage du remorqueur Bourbon Rhode retrouvés

Trois membres d’équipage du remorqueur Bourbon Rhode ont été retrouvés samedi à bord d’un radeau de sauvetage par des équipes de secours, a fait savoir samedi le groupe français Bourbon, propriétaire du navire. L’entreprise de services maritimes pour l’industrie pétrolière avait annoncé jeudi que son remorqueur, avec 14 membres d’équipage, était en difficulté avec une voie d’eau dans l’Atlantique, à proximité d’un ouragan de catégorie 4.

Il a été confirmé que le navire a coulé, précise le communiqué.

Les recherches mises en oeuvre par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Antilles-Guyane et la Marine nationale française pour retrouver les autres membres d’équipage se poursuivent, dans des conditions météo qui s’améliorent, indique le communiqué.

Le radeau avec trois marins à bord a été repéré par le Falcon 50 spécialement équipé pour ce type de mission et envoyé par la Marine nationale. Les trois marins ont été pris en charge par le support médical du navire de commerce leur ayant porté assistance et sont actuellement en observation, précise Bourbon.

Plusieurs navires de commerce ont aussi été déroutés pour porter assistance, ainsi qu’un avion du NHC américain (National Hurricane Center), précise Bourbon.

source: Belga