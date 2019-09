Serie A – Gianluigi Buffon devient le joueur italien avec le plus d’apparitions en club

Titularisé samedi dans les buts de la Juventus contre la SPAL (2-0), Gianluigi Buffon est devenu le joueur italien comptant le plus grand nombre d’apparitions en club toutes compétitions confondues dans l’histoire du football. Avec 903 présences sous les couleurs de Parme, de la Juventus et du Paris Saint-Germain, Buffon dépasse Paolo Maldini, qui avait porté le maillot de l’AC Milan à 902 reprises.

Buffon, 41 ans, a disputé 220 rencontres avec Parme, où il a débuté sa carrière en 1995, 658 avec la Juventus et 25 avec le Paris-Saint-Germain. Le mythique gardien de but est retourné à la Juventus cet été après une saison au Paris Saint-Germain.

Source: Belga