Merveille Bokadi souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, a annoncé samedi le Standard Liège. Son indisponibilité est évaluée entre 6 mois et 1 an. Bokadi, 23 ans, est sorti sur blessure lors du 16e de finale de la Coupe de Belgique contre Lommel (victoire 2-1). Le Congolais a disputé six rencontres de championnat, une d’Europa League et une de Coupe de Belgique depuis le début de la saison, principalement comme défenseur central.

Source: Belga