Mondiaux d’athlétisme – L’Américaine DeAnna Price championne du monde du marteau

DeAnna Price est la nouvelle championne du monde du lancer du marteau. Samedi à Doha, l’Américaine de 26 ans a lancé à 77m54 afin de devancer la Polonaise Joanna Fiodorow (76m35) et la Chinoise Zheng Wang (74m76). Huitième des Jeux Olympiques 2016 à Rio, DeAnna Price a réalisé son meilleur lancer lors de son troisième essai. Grâce à un nouveau record personnel, la Polonaise Fiodorow, 30 ans, a elle signé le plus probant résultat de sa carrière après avoir décroché deux médailles de bronze aux championnats d’Europe, en 2014 à Zurich et en 2018 à Berlin.

Quant à la Chinoise Wang, 31 ans, elle monte sur un podium mondial pour la troisième fois après une médaille d’argent en 2017 et une de bronze en 2013.

Source: Belga