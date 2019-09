Mondiaux d’athlétisme – « Complètement irresponsable » ce marathon, selon le médecin de l’équipe belge

« Complètement irresponsable ». En deux mots Roel Parys, le médecin de la délégation belge présente aux championnats du monde d’athlétisme, a exprimé son opinion de praticien sur l’organisation du marathon féminin des championnats du monde, dans la nuit de vendredi à samedi au coeur de la fournaise de Doha. Il venait d’apporter les premiers soins à Hanna Vandenbussche qui avait été contrainte à l’abandon peu avant le 15e des 42,195 km de la course. « Avec cette température de 32 degrés et un taux d’humidité de 75%, la transpiration ne s’évapore pas et reste collée à la peau. La température du corps s’élève. Il surchauffe. Du coup, le coeur doit produire de plus en plus d’efforts, le rythme de course s’effondre et les crampes musculaires se produisent. »

« Hanna (Vandenbussche) a été victime de ces symptômes. Elle a arrêté juste à temps. Elle commençait à perdre sa lucidité. Manuela (Soccol) est un plus petit gabarit et souffre moins car elle a plus petit volume. »

« De plus, nos deux athlètes avaient été invitées la semaine dernière à disputer. Elles n’ont vraiment pas eu le temps de se préparer correctement à cette chaleur. Il y a moyen d’y arriver mais cela prend des semaines et c’est prévu dans la perspective des JO de Tokyo (où les conditions pourraient s’avérer similaires) », a conclu le Dr Parys qui reviendra samedi prochain assister au marathon des messieurs dans lequel Thomas De Bocht défendra les couleurs belges. « Il aura eu huit jours de plus pour s’acclimater. C’est déjà ça. »

Source: Belga