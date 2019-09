Météo – Le vent et les averses se disputeront la vedette ce samedi

Le week-end débute sous une nébulosité variable, avec quelques averses au menu de ce samedi, indique l’Institut royal météorologique (IRM). L’après-midi, le temps devrait toutefois être plus sec à partir de la frontière française. Le vent sera également de la partie. En soirée, de brèves éclaircies seront même possibles. Le mercure ne dépassera pas les 13°C en Hautes Fagnes et les 18°C dans le centre du pays, sous un vent modéré à assez fort, voire fort la mer. Certaines rafales atteindront 50 à 65 km/h.

Le ciel deviendra plus sec en soirée et s’ouvrira sous quelques brèves éclaircies. Les nuages reviendront cependant en cours de nuit, accompagnés de pluies modérées à l’exception de l’Ardenne, qui devrait conserver un temps plus sec jusque dimanche matin. Les minima oscilleront entre 10°C et 14°C. Le vent reprendra son souffle et se renforcera en fin de nuit avec des rafales jusqu’à 60 km/h.

Source: Belga