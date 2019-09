Les Belges à l’étranger – Manchester City s’impose à Everton avec un nouvel assist de De Bruyne, Dortmund accroché

Manchester City est allé battre Everton (1-3) à Goodison Park samedi lors de la 7e journée de Premier League. Kevin De Bruyne, descendu à la 80e, a donné son 8e assist de la saison. Un centre en un temps de Kevin De Bruyne a trouvé Gabriel Jesus qui, d’une tête acrobatique au petit rectangle, a ouvert le score (0-1, 24e). C’est déjà le 8e assist en championnat pour le Diable Rouge. Seul Cesc Fabregas, lors de la saison 2009-2010 avec Arsenal, a fait aussi bien dans l’histoire de la Premier League. Les Toffees sont ensuite revenus dans le match grâce à Calvert-Lewin (1-1, 33e).

L’équipe de Pep Guardiola a fait la différence dans les 20 dernières minutes grâce à Riyad Mahrez sur coup franc (1-2, 71e) et Raheem Sterling (1-3, 84e), qui a fêté de la meilleure des manières sa 200e apparition sous le maillot des Skyblues.

Au classement, City est 2e avec 16 points, 5 longueurs derrière le bilan parfait de Liverpool (21).

En Allemagne, Axel Witsel et Thorgan Hazard ont joué l’intégralité de la partie entre le Borussia Dortmund et le Werder Brême, qui s’est ponctuée sur un partage (2-2). Le Werder a ouvert le score via Milot Rashica dès la 7e minute de jeu mais le BVB a réagi directement grâce à une tête plongeante de Mario Götze (9e). Les Borussen ont ensuite pris les commandes du match sur une nouvelle tête, cette fois de Marco Reus, idéalement servi par Thorgan Hazard dont c’est le 3e assist en championnat. Brême a finalement ramené un point de son périlleux déplacement au Signal Iduna Park grâce à Marco Friedl (2-2, 55e).

Après 6e journées, la bande à Witsel et Hazard occupe la 7e place (11 pts) alors que Brême est 10e (7 pts).

Source: Belga