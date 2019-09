Les Belges à l’étranger – Le derby madrilène se ponctue sur un partage vierge

L’Atlético et le Real se sont quittés dos à dos à l’issue du derby madrilène de cette 7e journée de Liga, samedi au Wanda Metropolitano. Thibaut Courtois et Eden Hazard, sorti à la 77e, étaient titulaires dans l’équipe entraînée par Zinédine Zidane. C’est le deuxième match nul sans marquer à domicile pour les Colchoneros de Diego Simeone, accrochés par le Celta Vigo (0-0) il y a une semaine. Le Real a bien failli repartir avec les trois points mais la tête de Karim Benzema a été magnifiquement détournée par Jan Oblak. Malgré les entrées de Luka Modric, James Rodriguez et Luka Jovic, les Merengue ne sont pas parvenus à trouver la faille dans la bonne défense de l’Atléti. Eden Hazard, arrivé cet été dans la capitale espagnole, n’a toujours pas marqué pour ses nouvelles couleurs.

Le Real est malgré tout encore en tête avec 15 points, même si ses poursuivants le suivent de très près. En effet, Grenade et l’Atlético Madrid comptent 14 points, un de plus que le FC Barcelone et la Real Sociedad, qui peut prendre la tête dimanche en cas de succès au FC Séville (8e, 10 pts).

En Italie, l’Atalanta n’a fait qu’une bouchée de Sassuolo, s’imposant 1-4 au Mapei Stadium. La messe était dite à la mi-temps quand les 22 acteurs sont rentrés aux vestiaires alors qu’Alejandro Gomez (6e, 29e), Robin Gosens (13e) et Duvan Zapata (35e) avaient déjà trouvé le chemin des filets. Le Français Gregoire Defrel a sauvé l’honneur pour Sassuolo (62e) alors que Timothy Castagne est resté sur le banc des Bergamasques.

Au classement, l’Atalanta est troisième avec 13 points après un quatrième match de rang sans défaite.

Source: Belga