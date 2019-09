Le leader de Metallica soigné pour addictions, la tournée du groupe en Océanie reportée

La tournée de Metallica prévue en Australie et Nouvelle-Zélande mi-octobre est reportée en raison des problèmes d’addiction du chanteur et leader James Hetfield, a annoncé le groupe américain de metal sur Twitter samedi. James Hetfield souffre depuis plusieurs années d’alcoolisme ainsi que d’autres dépendances. « Notre frère James a malheureusement dû reprendre une cure de désintoxication pour, à nouveau, travailler à son rétablissement », ont expliqué les trois autres membres du groupe, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujillo. « Nous sommes absolument désolés de ce désagrément, en particulier pour nos fans venus de loin pour assister au concert. »

Le quatuor devait se produire du 17 octobre au 2 novembre pour six shows en Australie et deux en Nouvelle-Zélande. Les fans lésés peuvent obtenir un remboursement. Aucune nouvelle date n’a encore été avancée.

source: Belga