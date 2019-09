Gilets jaunes – Toulouse: près d’un millier de « gilets jaunes », des échauffourées

Près d’un millier de « gilets jaunes » ont manifesté samedi à Toulouse, où la police a à plusieurs reprises fait usage de gaz lacrymogènes et d’un canon à eau, et a procédé à au moins une interpellation, a constaté l’AFP. Le cortège s’est élancé à 14H, comme tous les samedis sans interruption depuis le début du mouvement, derrière une banderole proclamant « Marre de survivre, on veut vivre ».

A leur arrivée sur la place du Capitole, où se déroulait une manifestation dédiée aux seniors, les « gilets jaunes » ont fait face aux forces de l’ordre, qui ont fait usage à plusieurs reprises de grenades lacrymogènes, noyant la place sous un épais nuage de fumée, et créant des mouvements de panique parmi les badauds.

Aux cris de « Anticapitaliste », un des slogans rituels à Toulouse, les manifestants s’étaient auparavant arrêtés devant un Mc Donald’s, où un parasol a été enflammé, tandis que les vigiles tentaient en vain de baisser le rideau de fer.

Des tags (« Toc Toc Moudenc » en référence à Jean-Luc Moudenc, maire LR de Toulouse, ou « Nos désirs sont désordre ») ont aussi été inscrits sur la façade de l’hôtel de ville.

Les « gilets jaunes » ont ensuite repris leur déambulation sur le boulevard longeant le centre historique, où après plusieurs sommations, les forces de l’ordre ont à nouveau tiré des gaz lacrymogènes puis fait usage du canon à eau pour les disperser.

En fin d’après-midi, des groupes de manifestants restaient massés sur le boulevard, régulièrement repoussés par la police.

En chute pendant l’été, avec quelques centaines de manifestants, la mobilisation à Toulouse, un des bastions du mouvement, a repris avec la rentrée, même si elle reste loin de son pic de l’hiver, avec jusqu’à 10.000 manifestants alors dénombrés par la préfecture.

