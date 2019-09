Alfred Dunhill Links Championship – Detry passe le cut du Alfred Dunhill Links Championship après un super tour

Thomas Detry s’est qualifié pour le tour final de l’Alfred Dunhill Links Championship de golf, tournoi du Tour européen doté de 5 millions de dollars, grâce à un super troisième tour, samedi, en Ecosse.

Ce tournoi se dispute sur trois parcours, l’Old Course de St. Andrews, Kingsbarns et Carnoustie. Le cut se fait ainsi après le troisième tour.

Le Bruxellois, 26 ans, occupait la 110e place après le deuxième tour vendredi. Samedi, à Kingsbarns, il a réussi le meilleur tour de sa carrière sur le circuit européen. Detry a rendu une carte de 63, neuf sous le par, grâce à dix birdies pour un seul bogey. Il bondit de 85 places au classement, où il occupe désormais la 25e place à 8 coups du Français Victor Perez et de l’Anglais Matthew Southgate, qui se partagent la première place.

Nicolas Colsaerts a également réussi un solide troisième tour. Le Bruxellois, 36 ans, pointait en 151e position au départ samedi. Il a rendu une carte de 65 comprenant 8 birdies et 1 bogey. Il remonte en 75e position, mais compte deux coups de trop pour se hisser au tour final.

1. Victor Perez (Fra) 196=64-68-64 -20

. Matthew Southgate (Ang) 196=65-66-65

3. Paul Waring (Ang) 198=65-68-65

4. Tony Finau (USA) 199=67-66-66

. Joakim Lagergren (Suè) 199=69-62-68

6. Luke Donald (Ang) 200=68-68-64

. Andrea Pavan (Ita) 200=68-65-67

9. Jeunghun Wang (CdS) 201=70-65-66

. Lucas Bjerregaard (Dan) 201=67-68-66

. Tyrrell Hatton (Ang) 201=66-68-67

. Calum Hill (Eco) 201=66-65-70

. Matthew Jordan (Ang) 201=66-64-71

…

25. Thomas Detry (Bel) 204=72-69-63

——-

75. Nicolas Colsaerts (Bel) 209=69-75-65

