11.11.11 a lancé samedi à Bruxelles sa campagne « changemakers »

L’asbl 11.11.11, la coalition du mouvement Nord-Sud en Flandre, a lancé samedi après-midi sa campagne « Changemakers ». La campagne est destinée à mettre en avant les acteurs du changement dans le monde entier, des personnes qui se distinguent par leurs actions en faveur d’un avenir durable et viable où chacun aurait sa place, et qui subissent pourtant de nombreuses pressions. A cette occasion, plusieurs personnalités telles que Dalilla Hermans, Passy Mubalama, Red Constantino ou Tourist LeMC ont donné une conférence à l’Ancienne Belgique à Bruxelles. L’asbl 11.11.11 a laissé la parole à des personnes qui luttent à leur manière contre les inégalités, contre la surexploitation par les entreprises multinationales ou en faveur d’une meilleure protection de l’environnement. Elle estime qu’il est nécessaire aujourd’hui de soutenir avec force l’action de ces personnalités car elle est nécessaire à la mise en place de changements, et cela d’autant plus que celles-ci sont de plus en plus mises sous pression.

Parmi les conférenciers figurait Dalilla Hermans, auteure de « Brief aan Cooper en de wereld », un récit autobiographique de cette mère à son fils, au travers duquel elle lui explique comment elle fut adoptée au Rwanda par une famille belge et comment sa couleur de peau a déterminé a vie.

Etait également présente Passy Mubalama, la fondatrice d' »Aidprofen », une asbl qui milite pour la protection des femmes en République Démocratique du Congo, ainsi que Red Constantino, le directeur de l’ « Institute for Climate and Sustainable Cities » (ICSC), qui se bat aux Philippines pour une politique climatique progressive et une énergie propre, abordable pour tous. A également pris la parole Tourist LeMC, un chanteur de hiphop aux textes engagés qui a grandi dans le quartier très multiculturel de « Seefhoek » à Anvers.

Source: Belga