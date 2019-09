Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Olaf (réf. 16201)

Je m’appelle Olaf, et je suis un grand et majestueux bonhomme…. Une apparence impressionnante, c’est le moins qu’on puisse dire…. Je m’entends bien avec les autres chiens, mais j’aime avoir mon mot à dire. J’ai aussi besoin de bouger et vivre en cage, ce n’est pas pour moi…. Je donnerai tout mon amour et une loyauté sans failles à celui ou celle qui me donnera une chance, et ferai tout pour mon maître !

Sexe Mâle Age 3 ans Race Pastor catalan Taille 68 cm Pelage poils durs Poids 37 kg

Cuqui (réf. 16474)

J’ai été sauvé d’un zoning industriel en Espagne. Je suis toujours un peu peureux, mais je suis aussi de plus en plus joyeux et commence à jouer. Tout doucement, je deviens moins stressé quand vous êtes près de moi. Lentement mais sûrement, je pourrai trouver un foyer chez un maître qui investira son temps dans mon univers et me donnera une vie meilleure, …

Sexe Mâle Age 5 mois Race Podenco maneto Taille 38 cm Pelage Poils courts Poids 7 kg

Anka (réf. 16155 )

J’ai été adoptée quand j’étais un petit chiot adorable, une petite chose toute douce, le jouet idéal pour les enfants. Et…puis, quand j’ai commencé ma puberté, je me suis retrouvée toute seule dans la maison de campagne. Un jour la famille a décidé de m’envoyer au centre d’abattage, mais heureusement j’ai été sauvée. Après toute la malchance que j’ai déjà eue, qui me donnera la chance d’avoir un peu de bonheur ? Je le mérite tellement…

Sexe Femelle Age 1,5 an Race Croisé Border Collie Taille 52 cm Pelage Poils mi-longs Poids 15 kg

Vous êtes intéressé par Olaf, Cuqui, Anka ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr