Que faire en automne dans son potager ?

Avant le repos hivernal, les mois d’automne sont encore synonymes d’activité dans le potager. On procède aux derniers semis, aux dernières récoltes, et surtout on prépare la terre pour l’hiver et le printemps suivant.

Les journées raccourcissent, la température baisse et la nature se pare peu à peu de ses plus belles couleurs. Pas de doute, l’automne s’installe à petit pas. C’est aussi une nouvelle saison dans votre potager.

Malgré des températures plus fraîches, on pousse encore le nez dehors pour profiter des dernières journées ensoleillées et passer du temps au jardin. Car s’il y a moins à récolter, il y a encore du travail à accomplir dans votre potager pour profiter pleinement de tout ce qu’il peut vous apporter pendant l’hiver, et le préparer pour le printemps prochain.

Au potager, l’été rime avec abondance. Lorsque la saison estivale touche à sa fin, on récolte les derniers légumes d’été comme les tomates, les courgettes, les aubergines ou encore les haricots. Pour profiter de ses saveurs estivales même durant l’hiver, on peut en faire des bocaux (compotes, sauces, ratatouilles et autres délices) ou les conserver au congélateur.

Derniers semis

Ces parcelles des cultures estivales peuvent à nouveau vous offrir de nombreux légumes avant que l’hiver ne batte son plein.

Durant les mois d’août et de septembre, vous pouvez ainsi planter différents légumes que vous savourerez l’hiver. Épinards, radis, mâche, roquette, chicorée, navets… On peut en outre planter les poireaux et les choux de printemps. Il faut attendre quelques semaines de plus avant de planter de l’ail et des oignons (fin septembre/ octobre.)

Se préparer aux gelées

Avant les gelées on récolte les légumes racines. Même si certains sont plus résistants que d’autres, le gel risque d’abîmer votre production. On arrache donc carottes, navets, panais, céleris-raves, betteraves… idéalement en novembre, avant les premières gelées. Ceux-ci se stockent dans du sable, en cave ou en silo pour une conservation longue durée.

Parmi les légumes oubliés qui font peu à peu le retour dans nos assiettes, on notera que le topinambour et les crosnes, eux, survivent plutôt bien à l’hiver et aux gelées. Toutefois, s’ils peuvent rester plus longtemps en terre, il est conseillé de les consommer assez rapidement après la récolte.

Pour qu’ils traversent l’hiver, étalez de la paille autour des poireaux ou des fraisiers. Cela permet d’éviter que la terre ne gèle et donc d’arracher les poireaux plus facilement. Autre alternative: vous pouvez butter la terre autour de vos légumes (choux, poireaux, fenouil, fèves…) pour les protéger un peu du froid. Un voile de forçage peut aussi être un allié de taille pour permettre à vos plantations de supporter quelques degrés en moins.

«À la Sainte-Catherine…»

Vous connaissez sans aucun doute ce vieil adage populaire: «À la sainte Catherine, tout bois prend racines». S’il a traversé le temps, c’est sans aucun doute en raison de son fondement. La Sainte-Catherine étant fêtée le 25 novembre, cette maxime populaire vous invite à planter vos arbres racines à la mi-novembre. La deuxième quinzaine correspond au moment idéal pour planter arbres fruitiers, rosiers et autres arbres à racines nues. Les racines s’installent et ils seront robustes au printemps. N’hésitez pas à pailler après la plantation et à y ajouter du compost.

On prépare le printemps

Pour assurer de belles récoltes l’année qui suit, il est important de bien nettoyer et préparer son sol. Dès le mois de septembre, on nettoie les parcelles vidées des cultures estivales et l’on protège le sol avec du compost ou du terreau.

On jette les vieux plants, les feuilles, les plants déjà gelés dans le compost pour l’alimenter. À propos de compost, on pense à le retourner pour favoriser la décomposition. On élimine ce qu’il reste de mauvaises herbes. Avec ce compost ou d’autres matières organiques (c’est la période des feuilles mortes ramassées par centaines), on ameublit et on aère le sol. Une fois cette terre nettoyée, on plante les prochaines cultures printanières.

Et si vous sentez la main verte mais que vous n’avez pas encore osé vous lancer, il n’est pas trop tard! En effet, démarrer son potager en automne, c’est non seulement possible mais c’est aussi plus facile car cela respecte le rythme du sol. Toutefois, il faudra s’armer d’un peu de patience car vos premiers légumes ne sortiront de terre qu’au printemps! (or)