Les Keitea Parties : des expériences relaxantes, solidaires et gustatives autour du thé

« Le Futur est à nous » est coordonné par la Fondation Roi Baudouin qui accompagne de jeunes créatifs dans le développement de leur projet pour Bruxelles. Chaque semaine, Metro vous présente l’un des participants.

À 33 ans, Ihsane a décidé de quitter sa carrière professionnelle en entreprise pour lancer son propre projet, les Keitea Parties, des moments d’exception et de retour au calme autour de la dégustation de thés et infusions bio.

Quel est votre parcours, Ihsane?

Je suis une citoyenne engagée, qui a récemment quitté un «bon job» pour me consacrer à des occupations ayant du sens pour moi.

Ayant l’âme d’une entrepreneuse et la passion du thé, j’ai lancé Keitea; visant le bien-être physique et spirituel des individus à travers du thé 100% bio.

En quoi consistent les moments Keitea?

Keitea, ce n’est pas qu’une marque de thé éthique, bio et raffiné. Keitea, c’est aussi une expérience relaxante, solidaire et gustative autour du thé. Au cours d’une soirée, d’un brunch ou d’un goûter, Keitea emporte les participant(e)s dans la culture riche et raffinée du thé. Les sens sont stimulés, les bienfaits des plantes sont démontrés, un moment de quiétude et d’introspection est établi. Une fois le thé servi, place au partage!

Et puis, en déroulant mon concept, j’ai pu percevoir un besoin latent de dialogue et de développement personnel. Comme je donne des formations sur le côté, j’ai décidé d’allier maintenant des instants Keitea avec des ateliers sur diverses thématiques, comme la communication interpersonnelle. Il est ainsi possible d’à la fois passer un moment entre ami(e)s ou collègues, d’apprendre à se connaître et à connaître l’autre ainsi que passer un bon moment à travers un rituel de thé!

En quoi votre projet peut-il améliorer la vie de tous les Bruxellois?

Déjà, n’importe qui peut tenir un moment Keitea (privé ou entreprise) – il suffit de me contacter pour fixer un rendez-vous. Au-delà des effets positifs inhérents à la consommation de thé, à travers ces ateliers, nous pouvons de manière naturelle faire ressortir des émotions et des besoins, ainsi que faciliter les interactions vers l’autre. Le thé a cette vertu qu’il aide à libérer la parole…