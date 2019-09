Week-end venteux et pluvieux en perspective

Le week-end s’annonce venteux et pluvieux, indique vendredi l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Des rafales pouvant aller jusqu’à 90 km/h sont attendues dimanche. Vendredi matin, il pleuvra sur l’est du pays. Ailleurs, il fera généralement sec avec des éclaircies. En journée, des averses se déclencheront cependant, la plupart à la mer. Les maxima atteindront 14 degrés en Hautes-Fagnes et localement 19 degrés dans le centre. Le vent restera modéré à assez fort de sud-ouest, avec des rafales de 50 km/h dans l’intérieur du pays et de 60 km/h à la mer.

Vendredi durant la nuit, une ligne d’averses structurée devrait traverser le pays à partir de l’ouest du pays. Plus tard dans le nuit, le risque d’averse demeurera. Les températures minimales seront comprises entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés au littoral.

Samedi, le temps restera variable et il fera partiellement à très nuageux avec des averses à partir de l’ouest. Les maxima atteindront de 13 à 18 degrés. Le vent de sud-ouest sera assez fort et, à la mer, il pourra devenir fort, avec de nouveau des rafales jusque 60 km/h.

Dimanche, une zone de pluie traversera le pays d’ouest en est. Des averses régulières et beaucoup de vent sont attendus, surtout l’après-midi. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les maxima seront compris entre 14 et 19 degrés. Le vent sera assez fort à fort, à la mer fort à temporairement très fort, de secteur sud-ouest, avec des rafales de 70 à 80 km/h et à la mer localement 90 km/h.

